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روسيا تسقط 5 مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعتي بيلجورد وكورسك

كتب:

أحمد عادل موسى
06:16 ص | الخميس 01 فبراير 2024
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

 تمكنت الدفاعات الروسية اليوم، من إسقاط أربعة طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وزارة الدفاع تحبط محاولة هجوم جديدة

وصرحت وزارة الدفاع بأنه تم إحباط محاولة هجوم جديدة من قبل أوكرانيا، حيث حاولوا استخدام طائرات بدون طيار لشن هجمات على الأراضي الروسية.

وأفاد البيان بأن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود وواحدة فوق مقاطعة كورسك.

أوكرانيا تشن توجه ضربات لروسيا

وتقوم القوات الأوكرانية بشكل مستمر بتوجيه ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ نحو المناطق الحدودية الروسية.

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