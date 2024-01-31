باقتصاد أكبر من روسيا.. تكساس تنافس الولايات المتحدة حال استقلالها

حالة من الجدل تثيرها ولاية تكساس الأمريكية، بعد قرار المحكمة العليا إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك ما أشعل غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحاول إضفاء الطابع الفيدرالي عليها، وهو الأمر الذي تحول إلى جدال سياسي بين بايدن ودونالد ترامب ما أعاد القلق من حدوث فوضى محتملة وعودة شبح الحرب الأهلية ونبش الماضي بل واستقلالها عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن كيف ستصبح تكساس حال استقلالها عن الولايات المتحدة الأمريكية؟

أي دولة ستصبح تكساس حال استقلالها؟

1- تعد تكساس من أكبر الاقتصادات في العالم، إذ تتفوق على العديد من البلدان مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا ما يساهم بشكل كبير في قوة أمريكا وازدهارها بشكل عام، وفقا لـ«روسيا اليوم».

2- تكساس ثاني أكبر اقتصادات في الولايات المتحدة بناتج قومي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.

3- تنتج تكساس نحو 40% من النفط الأمريكي.

4- تنتج نحو ربع إنتاج أمريكا من الغاز الطبيعي إضافة إلى منتجات الطاقة المتجددة الضخمة الأخرى.

5- حال استقلالها ستحتل المرتبة الثامنة بين أكبر الاقتصادات في العالم.

6- تبلغ مساحتها 695 ألفا و662 كيلو متر مربع مما يجعلها أكبر من دولة فرنسا بقليل كما تصنف رقم 40 في الأكبر عالميا.

7- يتجاوز تعداد سكانها 30 مليون نسمة ما يجعلها تحتل المرتية 51 عالميا في تعداد السكان.

تاريخ ولاية تكساس

ويعد تاريخ تكساس لعام 1528 حين اكتشفها الأسبان وفي عام 1685 طالب بها الفرنسيون معتبرين أنها جزء من لويزيانا، وفي عام 1803 اشترت الولايات المتحدة لويزيانا من فرنسا، لكنها تنازلت عن المطالبات بتبعية تكساس لإسبانيا بموجب معاهدة عام 1819 وعند استقلال المكسيك عن إسبانيا في عام 1821 حينها أصبحت تكساس جزءًا من المكسيك لتبدأ هجرة المستوطنين الأمريكيين إلى المنطقة، وفي 1835 كان هناك حوالي 30 ألف مستوطن أمريكي في تكساس، وبعد عقد المستوطنين في تكساس مؤتمر دعا إلى تشكيل حكومة مؤقتة وتشكيل جيش من المتطوعين للدفاع عن تكساس ضد القوات المكسيكية، وفي 3 نوفمبر من عام 1835 أعلن تجمع قادة تكساس الاستقلال عن المكسيك وتشكيل حكومة مؤقتة لتكساس، ثم جرى التصويت لأن تنضم للولايات المتحدة.