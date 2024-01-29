مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو يرصد تطورات انتخابات الرئاسة في روسيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من روسيا، إن لجنة الانتخابات الروسية سجلت اسم المرشح الرئاسي فلاديمير بوتين، للانتخابات الرئاسية المقبلة، ضمن 4 مرشحين، والتي من المقرر أن تجري يوم 15 مارس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، حتى 17 مارس.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، أنه بالتزامن مع الانتخابات الداخلية، ستجري المقرات الدبلوماسية الروسية الانتخابات في الخارج، وذلك في 300 مركز للاقتراع للمواطنين الروس المتواجدين في الخارج من أجل المشاركة في الانتخابات، كما أن روسيا ستفتح مراكز الاقتراع في الدول غير الصديقة، موضحاً أن ذلك خطوة اعتبرها الخبراء تحدٍ منها للدول الغربية.

وتابع أنه في حال كانت المشاركة كبيرة في الانتخابات بالخارج، فسيؤدي ذلك إلى فشل المشروع الأمريكي لعزل روسيا والرئيس الروسي.