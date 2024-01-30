موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الأخيرة على watch it

نجاح جماهيري كبير حققه مسلسل «حالة خاصة»، فور عرضه، ويلعب بطولته الفنانة غادة عادل بجانب طه دسوقي، ويناقش قضية مُهمة مُتعلقه بذوي الهمم، إذ يلعب دسوقي شخصية شاب يُعاني من اضطراب التوحد، يحاول أن يجد لنفسه مكان في مكتب المحامية الكبيرة أماني النجار.

الحلقة الأخيرة والقنوات الناقلة

وتُعرض اليوم آخر حلقتين من المسلسل، إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ10 حلقات، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة watch it كل يوم أربعاء، حيث تكون الحلقات جاهزة للعرض مساء يوم الثلاثاء وتحديدًا في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

صناع مسلسل حالة خاصة

يذكر أن مسلسل حالة خاصة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طه دسوقي وغادة عادل وحسن أبوالروس وهاجر السراج، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.