الحلقة الأخيرة من حالة خاصة تكشف مصير جميل صاحب نديم.. «هيموت ولا هيعيش»

«جميل صاحبي الوحيد»، جملة يرددها نديم، الدور الذي يؤديه الفنان طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة، لتظهر علاقة الصداقة القوية الآمنة بينهما، وهو الدور الذي يؤديه الموسيقار نبيل علي ماهر، ولكن في الحلقات الأخيرة أُصيب بوعكة صحية، جعلت الجميع في خيفة من وفاته، وانتهاء علاقة الصداقة التي استمرت طوال المسلسل، وهو ما جعل الجميع يتطلع لمعرفة معلومات عنه، إذ استطاع اختراق قلوب المشاهدين بأدائه السهل الممتنع.

الحلقة الأخيرة من مسلسل حالة خاصة

من المقرر عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الأخيرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك عبر منصة «Watch it»، ولكن عقب انتهاء الحلقة الثامنة في الأسبوع الماضي، والجميع في تخوف من موت جميل صاحب نديم، وهو ما سيتم كشفه خلال حلقة اليوم، وما جذب المتابعين في علاقة الصداقة هذه أنها قامت على حب وصدق بينهما، بتمثيل من جميل بقبول وبساطة وملامح وتقسيمات وجه مُعبرة وملهمة.

شخصية جميل في مسلسل حالة خاصة

وسرعان ما بدأ الجميع يتساءل عن صاحب شخصية جميل في مسلسل حالة خاصة، وفي حديثه عندما حل ضيفًا في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، عبر أن الدور هذا كان يتمناه منذ زمن طويل: «سعيد جدًا بالتجربة، لأني بحب التمثيل، وكان نفسي ألاقي عم جميل في حياتي، والموضوع لطيف جدًا، والتجربة كانت عجباني، والواحد وهو مع طه بينبهر جدًا، أنا كنت حاسس فعلًا أنه صاحبي، وشخصية جميل كانت عين نديم، أي إنسان في الدنيا محتاج حد معاه أمان».

معلومات عن الموسيقار نبيل علي ماهر

من هو جميل صاحب نديم؟، سؤال يتردد بين الجماهير، ونقدم لكم معلومات عنه، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وحديثه في برنامج «صاحبة السعادة»:

- الموسيقار نبيل علي ماهر من مواليد القاهرة.

- وُلد في 8 أغسطس 1954.

- اكتشف والده الدكتور علي ماهر موهبته الموسيقية.

- تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة.

- بدأ نشاطه منذ سن مبكرة كهاوٍ في الفرق المدرسية.

- عام 1970 كون الموسيقار نبيل علي ماهر فرقة باسم «بلاس 5»، وتنقل بعدها بين العديد من الفرق، وهو أول من انشأ فرق موسيقية في سبعينات القرن الماضي.

- قدم العديد من الألحان المتميزة لمجموعة من أفضل الأفلام و المسلسلات والمسرحيات، فهو من أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية في السينما المصرية.

- شارك في عديد من حلقات الفوازير التي اشتهر بها نيللي و شيريهان ثم فوازير أبيض وأسود، وأبدع في الموسيقى الخالدة لفيلم الناظر وفول الصين العظيم وعسكر في المعسكر والدادة دودي، وغيرهم العشرات من الموسيقى التي لمست القلوب.

- زوجته الدكتورة ميرفت أبو عوف.

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