حسن أبوالروس يوجه رسالة لجمهوره بعد مسلسل حالة خاصة: «بحبكم يا روح القلب»

أعرب الفنان حسن أبوالروس عبر حسابه على «إنستجرام» عن سعادته بردود الفعل على مسلسل «حالة خاصة»، الذي انتهى عرضه على منصة واتش إت.

تعليق حسن أبوالروس على نجاح مسلسل «حالة خاصة»

ونشر «أبوالروس» صورا من كواليس المسلسل، معلقا: «حالة خاصة نجح في خلق حالة خاصة عند كل الناس، وردود الفعل على شخصية عز حقيقي أسعدتني جداً، شكراً من قلبي لكل طاقم العمل اللي محدش فيهم بخل بأنه يطلع أفضل ما عنده علشان المسلسل ينجح النجاح ده، بحبكم يا روح القلب».

أبطال مسلسل حالة خاصة

يذكر أن مسلسل حالة خاصة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طه دسوقي وغادة عادل وحسن أبوالروس وهاجر السراج، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.