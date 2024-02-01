إعلان جداول الترم الثاني بالجامعات الأسبوع المقبل وتطبيق درجات الرأفة نهاية العام

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات استعداداً للفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه السبت الموافق 10 فبراير الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحين أنه بدءاً من الأسبوع المقبل سيجري الكشف عن جداول الدراسة للترم الثاني، منوهين إلى أنه جرى التشديد على ضرورة تطبيق كل القواعد والضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن.

إعلان جداول الفصل الدراسي الثاني

وقال الدكتورعبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، لـ«الوطن»، إن الكليات تبدأ الأسبوع المقبل، إعلان جداول الفصل الدراسي الثاني، 2024 وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، منوهاً إلى أن الكليات بدأت إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للكليات ذات أعداد الطلاب القليلة .

وقال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، لـ«الوطن»، إن جداول المحاضرات والسكاشن والتدريبات العملية ستتاح للطلاب في مختلف الكليات الأسبوع المقبل، قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، عن أن درجات الرأفة على المواد الدراسية سيجري تطبيقها في نهاية العام الدراسي الجاري، وذلك وفق الضوابط والقواعد التي ينظمها قانون تنظيم الجامعات.