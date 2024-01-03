الأوراق المطلوبة لترخيص المحال التجارية.. «حتى تتفادى الحبس»

يستهدف قانون المحال نحو 5 ملايين محل ومطعم وكافيه غير مرخصة، وهو ما يجعل العديد يتعرضون للغرامات وقد تصل إلى الحبس في بعض الأحيان.

تجديد الترخيص

ويجب على أصحاب الكافيهات والمطاعم إذا انتهت مدة الترخيص الخاص بالمحلات، بالإسراع إلى تجديدها وذلك وفقًا للقانون الخاص بالمحال العامة الذي يحمل رقم 154 لسنة 2019.

الأوراق المطلوبة

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة التي يحتاجها الشخص لتجديد ترخيص المحلات.

1- يحتاج صاحب المحل إلى صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

2- صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالمنشأة.

3- توكيل رسمي من صاحب الرخصة وذلك في حالة عدم وجوده.

4- التوجه للسجل المدني لعمل مستخرج رسمي من السجل.

5- شهادة صحية للعاملين في المحلات المختصة بتحضير وتقديم الأغذية والمشروبات.

6- وفي حالة إذا كان صاحب الترخيص أجنبيا يحتاج إلى صورة من جواز السفر الخاص به وذلك بعد الاطلاع على الأصل، فضلًا عن تقديم صورة بالموافقة من وزارة العمل.

7- صورة خاصة بعقد الملكية أو الإيجار وذلك بعد الاطلاع على الأصل.

8- الاطلاع على أصل من رخصة البناء بعد تقديم صورة منه للجهات المختصة.

وأوضح قانون المحال رقم 154 لسنة 2019، أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تطبق على المحلات غير المرخصة، أن القانون حدد غرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير المرخصة، وتصل إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.