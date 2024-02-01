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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«القومي للبحوث»: شرب الماء سلاح سري لإنقاص الوزن وحرق الدهون

كتب:

أحمد أبوضيف
10:13 ص | الخميس 01 فبراير 2024
المياه

المياه

قالت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي، الباحثة بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية، إن شرب الماء له فوائد عديدة للراغبين في تخسيس الوزن، إذ يساعد على حرق الدهون وزيادة الشعور بالشبع.

علاقة المياه بالتخسيس

وأضافت الباحثة بالمركز القومي للبحوث وفقا لتقرير صادر عن المركز، أن المياه لها دور كبير في ترطيب بشرة الجلد،  وتسهم في المحافظة على نضارة البشرة، وذلك عن طريق منع جفاف البشرة وتشققها.

وأشارت إلى أن المركز يواصل نشر بعض الفديوهات الخاصة بالتوعية الصحية والمجتمعية التي تتعلق بصحة المواطنين، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.