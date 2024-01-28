افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالمركز القومي للبحوث

شهد الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، منذ قليل، افتتاح فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة «E1»، وذلك بالقاعة الجديدة بحضور عمداء المعاهد البحثية بالمركز حيث ستقام الفعاليات في الفترة 28-1-2024 إلى 8-2-2024 تحت رعاية رئيس المركز، وبحضور الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشؤون البحثية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وتقام الفعاليات من خلال مبادرة «أطفال علماء لمستقبل أفضل»، والتي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.

المركز القومي للبحوث

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث، أن البرنامج هو مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي لاكتشاف واحتضان المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة سمر سامي شرف، القائم بأعمال عميد معهد الصناعات النسيجية والمنسق الخاص بجامعة الطفل، أن برنامج جامعة الطفل هو برنامج علمي متكامل تدعمه أكاديمية البحث العلمي وتشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة، وبعض المراكز البحثية تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بالأطفال والشباب، حيث بدأت الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 45 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وبعض المعاهد البحثية.

وأكد الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، اهتمامه بالاستمرار في المشاركة بهذه المبادرة لما للمركز من دور رائد في النهوض بالبحث العلمي في مصر، وكذلك ما يبذله المركز من جهود لخدمة المجتمع في اتجاهات عديدة والتي منها الاهتمام بالطلاب في جميع المراحل التعليمية إسهاما من المركز في تشجيع الأطفال على البحث العلمي والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم في مراحل عمرية مبكرة لدعمهم، ولخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الإبداع والابتكار تقود المجتمع المصري نحو مستقبل أفضل.