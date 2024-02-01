منها مناقشة كتاب سعد الدين هلالي.. برنامج معرض الكتاب اليوم

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، عددا من الفعاليات والندوات ضمن البرنامج الثقافي، منها مناقشة كتاب «شطر الإيمان» للدكتور سعد الدين الهلالي.

ندوات معرض الكتاب اليوم الخميس

تشهد القاعة الرئيسية قاعة حسن سليم بلازا 1، ندوة الدستور الأخلاقي المصري القديم - ماعت، بمشاركة الدكتور أحمد مكاوي، والدكتور علي عبد الحليم على، الساعة 12 ظهرا، لمناقشة كتاب «القاهرة شوارع وحكايات» للكاتب حمدي أبو جليل أحمد اللباد وحسام جاد والدكتور محمد بدوي الساعة 2 ظهرا.

كما تشهد ندوة ظواهـر ثقافية اجتماعية مؤسسات النشر ودورها في تعميق الوعي لدى الشباب (الشباب ومؤسسات النشر)، للدكتور رامي جلال والدكتور رامي عبدالباقي ومارك مجدي ومحمد شوقي، في تمام الساعة 4 مساء.

كما تعقد ندوة اللقاء الفكري الثقافة في عصر التكنولوچيا الساعة 6 مساء.

فيما تشهد القاعة الدولية . بلازا 2، مناقشة كتاب وجوائز الدكتور محمد سليم شوشة والدكتور نهلة راحيل الساعة 12 ظهرا، فضلا عن مناقشة الوطن وشجر التين، وهما روايتان مترجمتان إلى العربية جوران فيتش – سلوفينيا الساعة 2 مساء.

كما تعقد ندوة تجارب ثقافية، العلاقات المصرية السريلانكية من خلال ادب (سيارا ماندويل مينديس) الساعة 6 مساء.

كما يعقد الصالون الثقافي قاعة بلازا 2 استعادة طه حسين رئيس المؤتمر الدكتور سامي سليمان، وتعقد الساعة 2 جلسة يحضرها رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت عن دلالات استعادة طه حسني والدكتور عبد الله إبراهيم (العراق).

كما تشهد قاعة فكر وإبداع بلازا 1، مناقشة كتاب «شطرالإيمان.. الطهارتان الصغرى والكبرى ونائبهما» بحضور الدكتور سعد الدين الهلالي يناقشه الدكتور عبد الحي عزب وعطا السنباطي الساعة 12 ظهرا.

كما تعقد ندوة الاعمال القصصية «مغارة المنجنيز الأسود» لأحمد عبده الساعة 2 مساء، بمناقشة كتاب «يوميات طبيب سيناوي» 4 مساء.

كما تعقد ندوة الأعمال الروائية صاحب العالم أحمد صبري أبو الفتوح يناقشه: أحمد بهاء الدين شعبان والدكتور محمد محيي الدين الساعة 6 مساء.

وتشهد قاعة برنامج المؤسسات الثقافية بلازا 1، ندوة حماية المرأة من التهديد والابتزاز الكتروني للمستشار أحمد النجار وولاء سليم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الساعة 12 ظهرا.