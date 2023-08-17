«قصور الثقافة»: حفل تأبين حمدي أبو جليل في نقابة الزراعيين بالفيوم اليوم

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عن تنظيم حفل تأبين للأديب الراحل حمدي أبو جليل، في السابعة مساء اليوم الخميس بنقابة الزراعيين في الفيوم.

معلومات عن حمدي أبو جليل

الكاتب الروائي حمدي أبو جليل رحل عن عالمنا في 11 يونيو 2023، عن عمر ناهز 56 عاما، وهو أحد أبناء هيئة قصور الثقافة ، وهو روائ وقاص صدر له مؤخرا بعد رحيله رواية «ديك أمي» عن دار الشروق.

وكانت مجموعته القصصية الأولى قد صدرت في العام 1997 بعنوان «أسراب النمل»، أما مجموعته الثانية فصدرت بعنوان «أشياء مطوية بعناية فائقة» صدرت في عام 2000.

وصدر لـ «أبو جليل» عدة مؤلفات منها «لصوص متقاعدون» وهي روايته الأولى، و«طي الخيام، والأيام العظيمة البلهاء، ونحن ضحايا عك، وقيام وأنهيار الصاد شين» وعدد من الكتب منها كتاب «القاهرة شوارع وحكايات» وكتاب «القاهرة جوامع وحكايات».

جوائز حصل عليها حمدي أبو جليل

وترجمت أعماله إلى عدد من اللغات منها الإنجليزية والإسبانية، وحصل على العديد من الجوائز، ومن بينها جائزة نجيب محفوظ عام 2008 عن روايته «الفاعل»، من الجامعة الأمريكية، وجائزة الإبداع العربية عام 2000 وغيرهما.