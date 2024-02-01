مجلس الشباب المصري يوثق جرائم إسرائيل في غزة لتقديمها إلى «العدل الدولية»

قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يوثق جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة كجرائم حرب ممنهجة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

توثيق جرائم إسرائيل

وقال «ممدوح» لـ«الوطن» إنَّ المجلس يعمل على جمع وتحليل الأدلة والشهادات التي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين، واستهداف المستشفيات والمدارس والمرافق المدنية، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة للجرائم ضد الصحفيين وممثلي منظمات الإغاثة والعاملين في القطاع الصحي والدفاع المدني.

وأضاف أنَّ المجلس يتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وهيئات الإغاثة الدولية في توثيق هذه الجرائم، كما يدرب شباب الباحثين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان على كيفية جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب.

جهود الدولة لدعم القضية الفلسطينية

ولفت إلى أنَّ هذه الجهود تأتي في إطار الجهود الدولية التي تطالب بمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، وضمن جهود الدولة لدعم القضية الفلسطينية، وذلك من خلال البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية.