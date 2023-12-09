مجلس الشباب المصري يطلق غرفة لتلقي الشكاوى خلال الانتخابات الرئاسية

أعلن مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء باعتباره أحد المنظمات المنوط بها رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2023، انطلاق غرفة دعم ومتابعة وتلقي الشكاوى من الصحفيين المنوط بهم تغطية الانتخابات الرئاسية على مدار أيام التصويت.

وأكّد «المجلس» في بيان، استقبال الشكاوى بمقر غرفة العمليات المركزية للبرنامج الوطني للرصد والمتابعة، الكائن في 21 شارع عبد المجيد الرمالي، ميدان باب اللوق، بجوار الغرفة التجارية والجامعة الأمريكية أو من خلال الاتصال على رقم: 01102230011.