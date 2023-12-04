مجلس أمناء الشباب المصري: الانتخابات بالخارج شهدت حالة من الحشد والزخم

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن مجلس الشباب المصري يتابع العملية الانتخابية في تصويت المصريين بالخارج، موضحًا أن ما رأيناه خلال الثلاثة أيام الماضية في الانتخابات بالخارج هو حالة من حالات الحشد والزخم الذي كان بمثابة عرس انتخابي، إن الناخبين بالخارج يرون أن الانتخابات فرصة للتعبير عن الوطنية.

لمحة التعددية بانتخابات 2024

وأضاف ممدوح، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية «لبنى عسل»، والمذاع على فضائية «الحياة»، هناك في الانتخابات لمحة جديدة وهي انتخابات تعددية، يشارك في الانتخابات أربع مرشحين، لكل مرشح خلفية حزبية مختلفة، منهم الرئيس الحالي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثلاثة مرشحين، موضحًا أن الثلاثة المرشحين كلهم رؤساء أحزاب ولديهم تمثيل برلماني، ويشاركون في عملية التشريع، مما جعل للناخبين خلفية سياسية جيدة عن المرشحين.

الأحزاب المشاركة بالانتخابات الرئاسية

واستكمل: «حزب الشعب الجمهوري مثلًا من المعروف عنه أنه من أحزاب الموالاة، ولديه تواجد في المحافظات، وحزب الوفد المؤيد الذي يحاول أن يجذب الرأي الليبرالي المؤيد لهذه المدرسة، والكتلة المدنية المصرية التي تشارك بالمرشح فريد زهران، كل هذه الجهات لها دور في موالاة الحكومة».