تداول 16 ألف طن بضائع متنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 9 سفن، وجرى تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1108 شاحنات و131 سيارة.

حركة تداول البضائع بمواني البحر الأحمر

وأضاف أنّ حركة الواردات، شملت 5 آلاف طن بضائع، 576 شاحنة و118 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، 532 شاحنة و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2، بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس، ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون إكسبريس والحرية 1، وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية 2، دليلة وبوسيدون إكسبريس.

حركة تداول ميناء سفاجا

كما جرى تداول 2210 أطنان بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 2035 راكبًا بموانيها.