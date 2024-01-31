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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر.. إلغاء سوال الهندسة المثير للجدل

كتب:

شاذلى عبدالراضي
01:58 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، حيث بدأت أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات لجميع المواد الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول بلجنة الكنترول بمقر مدرسة محمد الطيب بالغردقة، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن جانبه كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» بأن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحر الأحمر سيكون عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب لجميع المواد، مؤكدا أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون في مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

سوال الهندسة الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل الوزارة، أنه خلال نموذج الإجابة الخاص بمادة الهندسة وحساب المثلثات لامتحان الصف الثالث الإعدادي، سيتم إلغاء السؤال الذي اشتكي منه الطلاب والذي أثار لغطا كبيرا، مؤكدا بأنه سيتم توزيع إعادة درجات مادة الهندسة على باقي الأسئلة وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، حرصا على مصلحة الطلاب.

أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

ووجه وكيل التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وتفقيط الدرجات بصورة واضحة، مؤكداً على مراعاة الدقة في أعمال التقدير لصالح جميع الطلاب، مشيدا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم في العمل داخل اللجان.

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