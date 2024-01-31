«سياحة البحر الأحمر»: ارتفاع نسبة إشغالات الموسم الشتوي في فنادق الغردقة

تشهد فنادق الغردقة، توافد النزلاء المصريين، تزامنًا مع بدء إجازة نصف العام الدراسية، إذ قدمت عدد من الفنادق، عروضًا لفصل الشتاء بأسعار مخفضة، فيما ارتفعت نسبة إشغالات السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، هربًا من درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى حد الجليد في عدد من المدن الأوروبية.

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ فنادق الغردقة تشهد توافدًا من نزلاء السياحة الداخلية في إجازة نصف السنة، تزامنًا مع عروض فصل الشتاء على أسعار الغرف، حيث قدمت فنادق تخفيضات على الأسعار بنسبة 25% لجذب النزلاء.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأكد أبو المجد، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال فصل الشتاء الحالي، إذ تصل نسبة الإشغالات في عدد من الفنادق إلى 50%، وهي أعلى نسبة في فصل الشتاء مقارنة بالمواسم الماضية خلال نفس الفترة.

فنادق الغردقة تستقبل آلاف السياح

وأضاف أنّ فنادق الغردقة استقبلت خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 9 آلاف سائح على متن 45 رحلة طيران سياحية، آتية من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.