انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني لجناح الأزهر في معرض القاهرة للكتاب

انطلقت فعاليات مشاركة جناح الأزهر الشريف الثامنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إقبال كبير من رواد المعرض بمختلف فئاتهم وأعمارهم، للاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر الشريف بمختلف هيئاته وقطاعاته، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الجناح بشكل يومي، والتي لقيت استحسان وإشادة جميع الرواد.

وتتضمن فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنشطة وعروض فنية وثقافية يقدمها طلاب وبراعم الأزهر الشريف، إضافة إلى ورش تفاعلية للنحت والرسم وترميم المخطوطات الأثرية، وفعاليات أركان الفتوى، والخط العربي، ومجلة نور، وبانوارما ذاكرة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، وبيت الزكاة والصدقات المصري.

ويستضيف جناح الأزهر اليوم فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال ندوة بعنوان «محطات في مسيرة عالم أزهري»، يكشف فيها فضيلته عن أبرز المحطات الهامة في مسيرته العلمية والمهنية، وكيف تفوق في دراسته للفقه والعلوم الشرعية بجامعة الأزهر، وعن أبرز المواقف التي عاشها خلال توليه منصب مفتي الديار المصرية في الفترة من 2003 وحتى 2013، ثم عضويته في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.