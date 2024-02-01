«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المدارس اليوم

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، متاحة اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في جميع المدارس علي مستوى المحافظة، مجانا دون دفع أي مبالغ مالية، مؤكده أن هناك توجيهات بإعلان النتيجة في كشوف بأماكن ظاهرة للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس، بالدرجات لجميع المواد الدراسية «اللغة العربية 40 درجة، واللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية» 30 درجة، والرياضيات 30 درجة، والدراسات الاجتماعية 20 درجة فقط، و العلوم 20 درجة»، مشيرا إلي أن المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 منقسمة 140 درجة للفصل الدراسي.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وقررت تعليم القاهرة، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية المتضررين من نتائج الفصل الدراسي الأول، يوم الأحد بالإدارات التعليمية وفقاًللضوابط والآليات المحددة، وذلك بعد رفع رسوم 35 جنية لكل مادة يتظلم عليها الطالب.

وأضافت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، أنه في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.