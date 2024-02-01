محلل سياسي: معرض الكتاب يشهد إقبالا كبيرا رغم التقلبات الجوية

قال أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك إقبالا كبيرا على معرض الكتاب في دورته الـ55، إذ شهد اليوم الأول لانطلاقه 207 آلاف و414 زائرا، بينما أمس حقق رقما قياسيا رغم الطقس البارد وسقوط الأمطار، وبلغ عدد الزائرين 394 ألفا و433 مواطنا.

زوار معرض الكتاب

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أن معرض الكتاب حتى الآن شهد مليوني و388 ألف زائر حتى أمس، مشيرا إلى أن عدد زوار المعرض العام الماضي على مدار كل أيامه كان 3.5 مليون مواطن.

وأشار إلى أن معرض الكتاب خلال الأسبوع المقبل سيكسر حاجز الـ4 ملايين زائر إذا استمر على نفس الوتيرة الحالية، مشيرا إلى أن المعرض مقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويشارك به 70 دولة، ويحتوي على 5 قاعات ضخمة، موضحا أن معرض الكتاب يضم 1200 ناشر و5250 عارض، مؤكدا على وجود نسبة مبيعات جيدة.

أسعار الكتب في المعرض

وأشار إلى أن أقل سعر للكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب يبلغ واحد جنيه، وبينما يصل كتاب «فتح الفتاح» لمختصر الشيخ خليل إلى 50 ألف جنيه، وهو الأعلى سعرا في المعرض، إذ يحتوي على 71 مجلدا.