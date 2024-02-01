«الرقابة الصحية» تتيح خرائط تفصيلية للمنشآت الطبية المعتمدة في المحافظات

أتاحت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، خرائط تفصيلية للمنشآت الصحية المعتمدة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

خرائط تفصيلية للمنشآت الطبية

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على توعية المواطنين بأحدث مستجدات جودة الصحة وعلى رأسها ضمان سهولة وصول المرضى إلى أقرب منشآت حاصلة على اعتماد «جهار» من قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، لمساعدة المواطنين في الحصول على خدمات صحية آمنة وذات جودة.

وأضاف أنّ الخرائط التفصيلية المتاحة تشمل جميع أنواع المنشآت المعتمدة، من وحدات ومراكز رعاية أولية، مستشفيات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز طبية متخصصة، عيادات خاصة، مراكز علاج طبيعي، صيدليات، مشيرا إلى أنّ الخرائط سيتم تحديثها دوريا وفق مستجدات عملية الاعتماد.

يذكر أنّ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اعتمدت حتي الآن 306 من المنشآت الصحية موزعة على 17 من محافظات مصر، يقع العدد الأكبر منها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.