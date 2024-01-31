«الرعاية الصحية»: الحكومة تساند كل مبادرة تدمج القطاعين الحكومي والخاص

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الصحية، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث» 2024، المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 تحت شعار «تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية».

تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر

وأعرب وزير الصحة والسكان عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والسعودي الألماني الصحية لاستمرار تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ تعاون القطاعين الحكومي والخاص هو أساس تحقيق التنمية الشاملة في الدولة وتوفير خدمات صحية عالمية ومتكاملة وشاملة ومتميزة ومبتكرة للمواطنين.

مجالات التطوير وتنمية قدرات الأطقم الطبية

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات التطوير وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية في مستشفيات السعودي الألماني الصحية، وتحقيق التميز في قطاع الرعاية الصحية بمصر، متابعًا: «نمضي قُدمًا في تعزيز تبادل الخبرات والتعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لاستمرار تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر».

وأكّد السبكي أنَّ القيادة السياسية والحكومة المصرية يساندون كل مبادرة تدمج القطاعين الحكومي والخاص بهدف استمرار تطوير وتقوية قطاع الرعاية الصحية المصري وتعزيز استدامته، مؤكّدًا أنَّ تشارك مختلف القطاعات والمؤسسات الصحية في بناء نظم الرعاية الصحية المصري يجسد مفهوم الدولة من المنظور الشامل، ولافتًا إلى أنَّ الدولة قد أسست لعلاقة قوية للتشارك بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، كما عملت على تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات الصحية.