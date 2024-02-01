«الصحفيين» تعلن أسماء المرشحين لانتخابات المصورين الصحفيين

أعلنت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، أسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لانتخابات المصورين الصحفيين فبراير 2024، وذلك بعد غلق باب التقدم في الانتخابات الذي استمر في الفترة من 27 إلى 31 يناير الجاري.

انتخابات المصورين الصحفيين

وأوضحت النقابة في بيان لها أن المرشح لرئيس الشعبة هو محمد علي مجدي إبراهيم، الزميل بجريدة الشروق، بينما المرشحين على عضوية المكتب هم:

- أحمد عبدالفتاح أحمد علي.. الشروق.

- جان نجاح زكي حنا.. أخبار اليوم.

- محمد مصطفى حسين عيد.. الأهرام.

- محمد هشام محمد عبدالجواد.. المصري اليوم.

الطعون والتنازلات

وأوضحت النقابة أنها تتلقى الطعون والتنازلات لمدة 3 أيام من يوم السبت الموافق 3 إلى 5 فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 من الساعة الـ4 وحتى الـ5 مساءً بالدور الرابع في النقابة.