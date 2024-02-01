محافظ الإسكندرية: توسعة طريق كورنيش البحر إلى 5 حارات مرورية

أصبحت الإسكندرية على موعد مع تطوير كبير في طريق كورنيش البحر، الذي يعد أحد أهم المحاور المرورية للتنقل في المدينة الساحلية، وذلك بعد أنّ وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، على مشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش شرق المدينة.

توسعة حارات كورنيش الإسكندرية

ويقول اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المحافظة على موعد مع توسعة طريق الكورنيش من المنتزه إلى المحروسة، ليصبح 5 حارات مرورية بزيادة كبرى عن الوضع الحالي، مشيرً إلى أنّ التوسعة ستكون بطول 4.4 كم شرق المدينة، حيث يمر بأحياء المنتزه أول وثان، لافتًا إلى أن ذلك سيتم من خلال توسعة الطريق إلى 15 مترًا داخل البحر.

تسهيل الحركة المرورية

وأكد محافظ الإسكندرية أنّ المشروع يسهل الحركة المرورية، ما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين في التنقل، مشيرًا إلى أنّ العمل مستمرا في الوقت الراهن، ليكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن.