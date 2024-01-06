بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد الغطاس على شواطئ الإسكندرية.. طقس سنوي

أطلق البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، مجموعة من الحمام الأبيض إلى السماء، إضافة إلى إلقاء الصليب 3 مرات إلى بحر الإسكندرية ضمن طقوس عيد الغطاس بحسب التقويم الغربي، التي احتضنها النادي البحري اليوناني وسط الإسكندرية، منذ قليل، وسط أجواء مميزة.

وبدأت الطقوس حين ترأس بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، صلاة مباركة المياه وعقبها إطلاق مجموعة من الحمام وإلقاء الصليب في البحر، وسط ترتيل ألحان باللغة اليونانية.

رموز الحمام والصليب في عيد الغطاس

وقال المطران ناركسيوس، الوكيل البابوي للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، إن طقس عيد الغطاس هو أمر اعتاده البطريرك كل عام مستخدما الحمام الأبيض إشارة إلى الروح القدس الذي ظهر بشكل حمامة وقت معمودية يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

وأضاف ناركسيوس لـ«الوطن»، أن إلقاء ثم الصليب في البحر 3 مرات مع مشاركة شبابية لجلبه إلى البطريرك في كل مرة هو رمز لمعمودية السيد المسيح.

احتفالية بكعكة العيد في النادي اليوناني بالإسكندرية

وأشار إلى أنه بعد إتمام الطقوس فقد ترأس البطريرك احتفالية في ذات النادي اليوناني حيث يقطع البطريرك كعكة الـ«Vasilopita» وتوزيعها على الحضور المشاركين في الصلوات.

جاء ذلك بعد ترأسه القداس الإلهي في كنيسة بشارة العذراء مريم بالمقر البطريركي في منطقة المنشية وسط الإسكندرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الظهور الإلهي أو ما يعرف بمسمى عيد الغطاس وذلك وفقاً للتقويم الغربي.