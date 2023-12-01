150 شابا وفتاة يمارسون الرياضة على شواطئ الإسكندرية.. حافظ على صحتك

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه في إطار برنامج «جعل الرياضة أسلوب حياة» وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة، الدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة، برنامجا لمنشطي الأحياء على شواطئ الإسكندرية.

مشروع منشطي الأحياء السكنية بموقف سبورتنج

وأضافت صفاء الشريف أن الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بقيادة الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام القاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة العامة للرياضة بقيادة إسلام دياب مدير عام الإدارة، تم إقامة بعض الأنشطة الرياضية من خلال، مشروع منشطي الأحياء السكنية بموقف سبورتنج، لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة وعلى الشواطئ.

بناء الإنسان

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف، إلى أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من 4 سنوات ويعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية، ويعكس مدى اهتمامها بالشباب ما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات، ويشارك في مشروع منشطي الأحياء 150 شاب وفتاة.