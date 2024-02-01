ضبط شخصين بتهمة محاولة غسل 5 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظتي كفرالشيخ والإسكندرية، بتهمة محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.