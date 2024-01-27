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ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في العملة بقنا والإسكندرية

كتب:

محمد بركات
08:21 م | السبت 27 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (شقيقين) بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة كهربائية لعد النقود الورقية).

كما تم ضبط (تاجر فضيات) بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

 

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