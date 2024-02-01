شاب يستعين بـChatGPT للعثور على زوجة.. علمه المغازلة

جدلًا واسعًا أثاره مطور برامج روسي بعد إعلانه العثور على زوجة له من خلال الاستعانة بـ«Chat GPT» الذي ساعده على إجراء مواعدة افتراضية لأكثر من 5 آلاف امرأة على مدار عام، بعد أن لقنه المُبرمج أسلوبه في مغازلة الفتيات.

الاستعانة بـ«Chat GPT» في العثور على زوجة

وفقًا لِما ورد على موقع «روسيا اليوم»، فقد واجه مطور برامج روسي يُسمى ألكسندر زادان، في الـ23 من عمره، صعوبة في العثور على الشريك المثالي لحياته؛ لذا قرر الاستعانة بمصادر خارجية لمغازلة الفتيات ومن ثم اختيار زوجة له، وهو ما وجده في تقنيات الذكاء الاصطناعي «AI» وبالأخص «Chat GPT» الذي واظب على تدريبه وتلقينه أسلوبه في مغازلة الفتيات ليجري له الأخير مواعدات افتراضية مع أكثر من 500 فتاة خلال عام، ومن ثَم التوصل أخيرًا إلى الشريكة المناسبة لحياته.

«اعتمدت على Chat GPT في إيجاد الزوجة المناسبة لي، وقدمت له بعض المعلومات البسيطة عن كيفية التواصل مع الفتيات»، بحسب «ألكسندر»، وأنه في بداية الأمر وجد أن المحادثات التي يُجريها التطبيق عبارة عن هراء؛ لذا راح يُلقنه أسلوبه في مغازلة الفتيات، حتى تمكن التطبيق من الحديث مع الفتيات كما لو كان الشاب نفسه، وبدأ حينها الدردشة مع أكثر من 500 فتاة.

وصول المُبرمج إلى حب حياته

كما اعتمد المُبرمج الروسي في إيجاد شريكة حياته من خلال تطبيق «ChatGPT» على تثبيت مرشحات معينة حتى تظهر له الشبكة العصبية هؤلاء النساء اللاتي يجب عليه مواصلة التواصل معهن، ومن وسط الفتيات التي بدأ التطبيق بالحديث معهن كانت «كارينا»، التي بمجرد أن التقى بها المُبرمج الشاب أدرك أن «Chat GPT» وجد له حي حياته الحقيقي.

لم يقتصر دور «Chat GPT» على خلق العلاقة العاطفية بين كل من «ألكسندر» و«كارينا»، بل أوصى «ألكسندر» بمكان معين يصطحب إليه حبيبته، كما ساعده في فهم كيفية إضفاء الحيوية على المحادثة، وفي النهاية اقترح عليه التقدم لخطبة «كارينا»، مؤكدًا له أن علاقتهما «متوازنة وقوية»: «في البداية لم أخبر زوجتي بأن التطبيق هو من طلب مني التقدم لخطبتها، ولكن عند ما أخبرتها بعد ذلك تلقت الخبر بهدوء.. اعتقد أنه يمكن عمل برنامج عام يساعد الأشخاص في العثور على الشريك المثالي»، لافتًا إلى أن ما ابتكره هو «منتج شخصي».