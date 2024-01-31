رئيس المجلس العربي للتنمية المستدامة يشارك في ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي

شارك الدكتور مهندس محمد سليمان اليماني رئيس المجلس العربي للتنمية المستدامة في ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي نظمتها إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.

مجموعة عمل إقليمية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة»

وأشار محمد سليمان اليماني في تصريحات صحفية إلى أن ورشة العمل الثالثة لمجموعة العمل الإقليمية أقيمت تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة».

وأشار اليماني خلال كلمته إلى جهود الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية والدكتور عبد الرحمن حبيب مدير مركز الذكاء الاصطناعي بالرياض.

واستعرض اليماني في كلمته بعض أوجه استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي النافعة والمفيدة، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة بكافة أبعادها التنموية والاجتماعية والبيئية.

وأشار اليماني إلى أنه تم تسليط الضوء على مخاطر الاستخدامات المنافية للأخلاق والقيم، وضرورة تكاتف الجهود لمكافحتها سعيا للحد منها.