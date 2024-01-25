ندوات توعوية بقرى المنيا لتعزيز الحوار الأسري واختيار شريك الحياة

عُقِدت ندوات توعوية في قرى بني محمد شعراوي والمطاهرة القبلية وشرارة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبيوها في مركز أبو قرقاص بالمنيا، تناولت كيفية اختيار شريك الحياة والأسس التي يجب أخذها في الاعتبار سواءً من الناحية الدينية أو المجتمعية.

الاختيار الصحيح لشريك الحياة

وقدمت الدكتورة صباح رمضان، عضو المجلس القومي للمرأة، محاضرة تناولت الاختيار الصحيح لشريك الحياة، وأكدت على أهمية الفحص قبل الزواج وضرورة الحوار البنّاء داخل الأسرة لحل المشكلات وتربية الأبناء بشكل سليم.

من جانبه، تحدث الشيخ محمد العلمي من رجال الأوقاف، عن أهمية الاختيار الصحيح لشريك الحياة والمبادئ التي يجب على الفرد اعتمادها وفقًا لتعاليم الدين.

وحضر الندوة أسماء محمد قطب، أستاذة مشورة أسرية، وسحر توني عبد العزيز، أستاذة مشورة أسرية، ونادية عبد الفتاح أحمد، منسقة مجلس أبوقرقاص بالمجلس القومي للمرأة، ومحمد الصواف من المجلس القومي للمرأة في القاهرة، ومعالي مجدي، مشرفة الإعلام بالأمانة العامة، وعمر سعد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لقرية أبيوها، تحت رعاية علي عبد الحكيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبيوها.

تعزيز القيم الأسرية والمجتمعية

وتأتي الندوات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتمكين الأسر المصرية، وتعزيز الحوار الأسري والتوعية بأهمية اختيار شريك الحياة بحكمة، وتعكس تلك الجهود اهتمام الدولة بالأسرة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

وهذه الندوات تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنظمها الوحدات المحلية للارتقاء بالأسرة المصرية وتعزيز دورها الإيجابي في المجتمع، وتعكس هذه الجهود التزام مصر بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز القيم الأسرية والمجتمعية التي تشكل أساساً لبناء مستقبل مزدهر ومستقر للبلاد.