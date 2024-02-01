تايوان تستعد لاستقبال بوارج عسكرية أمريكية.. وتوقعات باقتراب حرب عالمية ثالثة

في ظل صراعات عالمية متعددة دفعت خبراء لتوقع اقتراب الحرب العالمية الثالثة، وذلك بعد إعلان تايوان استعدادها لافتتاح رصيف بحري ضخم ومهبط طائرات في جزيرة تايبينج ببحر الصين الجنوبي، ما يفتح الباب لصراع متعدد الأطراف بسبب الملاحة، خاصة أن الجزيرة متنازع عليها من الصين والفلبين وفيتنام، وذكرت صحيفة «ساوث تشينا مورنينج بوست»، التي تصدر في هونج كونج، إن الرصيف سيسمح لتايوان باستقبال الفرقاطات العسكرية، ما يعني إمكانية وصول بوارج وسفن عسكرية أمريكية، وفقا لـ «العربية نت».

وكانت الصين حذرت تايوان في أوقات سابقة من هذه الخطوة، بأنها ستشعل «الأعمال العدائية» في بحر الصين الجنوبي.

التطوير يهدف لاستقبال معدات عسكرية ثقيلة

وتسيطر تايوان على جزيرة تايبينج في الوقت الذي تطالب بها بكين والفلبين وفيتنام، ورغم ذلك قررت تايوان توسيع الرصيف وتطوير مهبط طيران جوي في الجزيرة، بهدف استقبال معدات عسكرية ثقيلة، وترى الصين في هذا اعتداء على سيادتها، وتتخوّف من أن حكومة تايوان تقوم بذلك لمساعدة السفن الحربية الأمريكية على الرسو في تايبينج، إذ أن المشروع اجتاز فحوصات التفتيش في 20 يناير، وفقا لخفر السواحل التايواني (CSA).

وبعد تجريف القنوات الملاحية سيكون بمقدور الفرقاطات العسكرية والسفن، الرسو على الرصيف الخارجي بحمولة 4 آلاف طن، كما سيعزز مهام دوريات خفر السواحل التايوانية حول تايبينج، مع دعم جهود الإنقاذ الإنسانية والبحث، كما يمكن للجيش التايواني استخدام سفن أكبر لإرسال ذخيرة وإمدادات إلى تايبينج لتعزيز الاستعداد القتالي لخفر السواحل.