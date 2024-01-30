زلزال قوي يضرب الصين ويشعر به سكان دول مجاورة

سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في إقليم سنجان، صاحب الحكم الذاتي شمال غرب دولة الصين، في قارة آسيا.

تفاصيل الزلزال

ولفت المركز بحسب وكالة «شينخوا» الصينية إلى أن الهزات الأرضية حدثت في الساعة 22.27 بالتوقيت العالمي، على بعد 267 كيلومترا فقط جنوب شرق مدينة ألماتي في دولة كازاخستان في قارة آسيا، وتبعد 125 كيلومترا غرب مدينة أكسو الصينية، على عمق 9 كيلومترات.

لا خسائر في الأرواح

ولم تشر الوكالة الصينية إلى خسائر في الأرواح أو في الممتلكات، بينما كشفت إدارة حالات الطوارئ في مقاطعة ألماتا، في جنوب شرق كازاخستان عن وقوع زلزالين أمس، مركزهما الصين.

زلزال سابق في الصين

وتعرضت الصين لزلزال يوم 22 يناير الجاري، بشدة 7.1 درجة على مقياس ريختر، وشعر سكان دولتي قيرغيزستان وكازاخستان، جاراتا دولة الصين.