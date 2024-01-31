وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية والحدائق الأولمبية في الصين

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة الأعمال المركزية والحدائق الأولمبية بمدينة هانغتشو بمقاطعة تشه جيانغ الصينية، وذلك خلال جولاته بعدد من مناطق الأعمال المركزية الصينية، للاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والتسويق لمناطق الأعمال المركزية، والاستفادة منها في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رافق وزير الإسكان خلال الزيارة، المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية.

وقال الجزار، «هدفنا الاستفادة من التجارب الناجحة واكتساب مهارات وخبرات الإدارة والتشغيل للمشروعات الكبرى المنفذة حديثا في مصر، فمشروع المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يضم 20 برجا، منها البرج الأيقوني، جرى تنفيذه لأول مرة في مصر بهذا الحجم الكبير، ولذا تمت الاستعانة بشركة CSCEC الصينية صاحبة الخبرة الطويلة في بناء الأبراج وناطحات السحاب، وأعمال الإدارة والتشغيل لمثل هذه المشروعات، ومن ثم جرى التوافق على إنشاء شركة للإدارة والتشغيل، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وشركة CSCEC الصينية، بهدف الإدارة المثلى للمشروع، والحفاظ على ما به من استثمارات».

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه في منطقة الأعمال المركزية وبالحدائق الأولمبية بمدينة هانغتشو الصينية، واطلع على نظم إدارة وتشغيل وصيانة مختلف مكونات المشروع، واستمع إلى شرح من مسؤولي شركة CSCEC الصينية، حيث أوضحوا أنّ المشروع يقع على الضفة الجنوبية لنهر اليانغتسي، وهو المكان الرئيسي للألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو، كما أنّ مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي يمكنه القيام بالمسابقات الرياضية العابرة للقارات والوطنية الكبرى، وأصبح مجمعا حضريا واسع النطاق يدمج أنشطة الثقافة والتجارة والسياحة والإقامة والترفيه والتسوق وغيرها من الوظائف.

واستمع الوزير إلى شرح عما تم إنجازه في هذه المنطقة التي كانت عشوائية، حسب ما ذكر مسؤولو الشركة، ثم دخلت الشركة في شراكة مع الحكومة بهدف التطوير وتعويض السكان، وبناء المنطقة المركزية للأعمال، التي تعد أول منطقة بالمدينة، وأصبحت معلما مميزا بها، مشيرين إلى أنّ أعمال التطوير أسهمت في رفع قيمة المنطقة عبر تخطيط وتصميم متميز، وتنفيذ على أعلى مستوى، انعكس على سعر المتر في الوحدات الذى بلغ 1000 دولار قبل أعمال التطوير، واليوم يبلغ 7 آلاف دولار، وعرضوا «ماكيت» به صور للمنطقة قبل وبعد التطوير.

وأضاف مسؤولو شركة CSCEC الصينية: «يبلغ إجمالي استثمارات المشروع وقت التنفيذ 775 مليون دولار، ومساحة البناء الإجمالية للصالة الرياضية الرئيسية وحمام السباحة نحو 397 ألف م2، والشكل العام يشبه الفراشة، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لقاعة التدريب الشاملة نحو 185 ألف م2، ويتكون من المباني المتعددة المنفردة مثل المبنى الرئيسي لصالة التدريب، و5 مراكز رئيسية، وصالة كرة اليد وفندق الرياضيين والمباني العامة الداعمة».

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه مراكز المراقبة والتحكم، والإدارة والتشغيل الخاصة بالمنطقة، وتعرف على إجراءات التعامل في حالات الطوارئ، كما تفقد عددا من الملاعب الأولمبية ومراكز التدريب، وفندقا وقاعة مؤتمرات بالمنطقة المركزية.

وأوضح مسؤولو الشركة أنّ المنطقة المركزية استضافت العديد من المسابقات والفعاليات الرياضية، وحفلات النجوم، والاجتماعات السنوية للشركات، والتي أظهرت بشكل واضح تكامل الاستثمار والبناء والتشغيل لشركة CSCEC، وقدرتها على استضافة الأحداث الدولية الكبرى.

وأشار مسؤولو شركة CSCEC الصينية، إلى أنّه بداية من عام 2024، سيتم إعادة تحديد وضع قاعات الألعاب الآسيوية الـ3 في هانغتشو وتحويلها إلى مجمع تجاري ثقافي ورياضي يدمج الرياضة والترفيه والأعمال، وجرى تحديد 9 فئات أعمال تجارية، بما في ذلك فعاليات المسابقات والعروض، واللياقة البدنية العامة، والتدريبات الرياضية، والتأجير التجاري، وتشغيل وإدارة الفنادق، وتشغيل وإدارة مواقف السيارات، وتطوير الإعلانات، وتشغيل وإدارة الممتلكات، ما سيساعد في الريادة من خلال إنشاء مسابقات عالمية مميزة، وتعزيز استقرار المزيد من المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية وأنشطة الترفيه.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنّ وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنفيذ مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» في العاصمة الإدارية الجديدة، وتعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كيلومترات، وبمساحة نحو 1000 فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أنّ مشروع الحدائق المركزية يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.