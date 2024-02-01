«تعليم القاهرة» تطلق مبادرة «عودة للكتاب» في معرض الكتاب لتنشئة جيل قارئ

نظمت إدارة المرج التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، زيارة لمعرض الكتاب لطلبة المدارس الرسمية والخاصة بإدارة المرج للجناح الخاص «المشروع الوطني للقراءة» وذلك من خلال مبادرة «عودة للكتاب» تحت رعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

واستقبلت القافلة بالمعرض مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وأجرت بجولة مع الطلبة داخل الجناح الخاص بالتربية والتعليم وناقشت معهم نوعية الكتب التي يقرأها والتعرف على مواهبهم .

وأعلنت إدارة المرج التعليمية إطلاق مبادرة «عودة للكتاب» ضمن مشاركتهم بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إذ تهدف إلى تشجيع النشء والكبار على القراءة من خلال أنشطة داخل قاعات المعرض وتشجيعهم على القراءة من جديد وتعريف الطالب أن المعرض ليس مجرد كتب ولكن يوجد بالمعرض ندوات تثقيفية وفنون حيث شارك جميع المراحل العمرية لطلبة المدارس بإدارة المرج التعليمية، مشيرا تم نقلهم من خلال 9 أتوبيسات والدخول مجانًا.

وفي نهاية الزيارة أعربوا الطلبة عن سعادتهم لمشاركتهم بزيارة المعرض، وإن الكتب هي الوسيلة الأولى للتعلم والتنوير وتعلم الثقافات فمعرض الكتاب موسوعة كبيرة يوجد فيها خلاصة فكر الأدباء والمفكرين والمبدعين، ومن الكتب يستطيع أن يبنى الشخص نفسه ووطنه وحضارته.