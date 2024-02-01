لصفوف النقل.. خطوات تقديم تظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ضوابط وآليات تقديم تظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، والمقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل.

تظلمات نتيجة الترم الأول

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يجرى تقديم تظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالإدارات التعليمية، إذ يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

رسوم التظلمات

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة أنه يجرى سداد رسوم التظلم علي نتيجة نصف العام وهي 20 جنيها في المادة الواحدة، وذلك طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم، ويجرى اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، والبدء في مراجعة الأوراق وتسجيل الملاحظات الخاصة بالطالب.

وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يجرى البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك تعلن النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.