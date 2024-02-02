المحاريات والفلفل الأحمر.. أبرز المأكولات لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

كشف المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل التغذية التي يجب العمل عليها لتقوية المناعة الخاصة بالجسم، للوقاية من الأمراض، في ظل تعرض المواطنين للعديد من الفيروسات التنفسية.

مناعة الجسم

أوضح المركز وفقا لتقرير صادر عنه، أن جسم الإنسان يتعرض بشكل يومي للميكروبات الضارة بجميع أنواعها، ويواجها نتيجة المناعة الموجودة بالجسم، وتحمي المواطنين الميكروبات الضارة مثل البكتيريا والفيروسات التنفسية والطفيليات، ويتعامل معها على الفور.

الأغذية التي تدعم جهاز المناعة

الخضروات والفواكه

- مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون والجوافة

الخضروات الورقية

- الفلفل الأحمر

- الكرنب والسبانخ الذى يحتوى على فيتامين C

المأكولات البحرية

- الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل، تحتوي على أوميجا 3 المهمة لوظيفة جهاز المناعة.

- الجمبري والمحاريات والكابوريا والسمك، وهي مصادر غنية في عنصر الزنك، الذي يكون مطلوب لعمل جهاز المناعة.

الزبادي والأغذية المتخمرة

- المخلل والكفير والكرنب المخلل حيث تحتوى هذه الأغدية على البروبيوتيك، التي يمكن أن تساعد في تحفيز جهاز المناعة لمحاربة الأمراض.

- الشاي الأخضر

- الثوم

- الأغذية الغنية بالبروتين قليلة الدهون مثل اللحوم الحمراء.