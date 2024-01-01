«شجرة الجمبري» تزين فنادق الغردقة في احتفالات رأس السنة (صور)

احتفت فنادق الغردقة بليلة رأس السنة وسط أجواء احتفالية رائعة بمشاركة آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وشملت الاحتفالات مظاهر مختلفة، أبرزها «شجرة الجمبري» التي حازت على إعجاب السياح الأجانب.

خيمة كريسماس تضم سياح من 42 دولة

وأوضح سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، أنَّ احتفالات رأس السنة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل خيمة الكريسماس الشهيرة، بمشاركة آلاف السياح الأجانب من 42 جنسية مختلفة حول العالم.

20 شيفا يجهزون شجرة الجمبري في 5 ساعات

فيما أوضح ناجي علي الشيف العمومي بأحد الفنادق السياحية بالغردقة أنَّ شجرة الجمبري شارك في عملها 20 شيفًا، وتمّ تجهيزها في 5 ساعات باستخدام كميات كبيرة من الجمبري الطازج تقدر بـ250 كيلوجرامًا، مؤكّداً أنَّها حازت على إعجاب السياح الأجانب والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا في جو احتفالي رائع.

كما أشار محمود حباش شيف عمومي بأحد الفنادق السياحية بالغردقة إلى أنَّ احتفال ليلة رأس السنة ضم بوفيه خاص أعد خصيصاً لهذه المناسبة، ضم وجبات يفضلها سياح أوروبا في حفل رأس السنة، على رأسها المأكولات البحرية مثل الجمبري والاستاكوزا والكابوريا والكليماري، ولحوم مختلفة مثل الدندي واللحوم المشوية، بالإضافة إلى مشروبات متنوعة خاصة بحفلة رأس السنة، وبوفيه حلويات شرقية غربية.