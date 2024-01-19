الشق الزلزالي في جنوب سيناء.. بيت الجمبري الأحمر الأعمى وملاذ للكائنات البحرية

جمال متجسد من صنع الطبيعة يتمثل في شق زلزالي يجذب السياح من مختلف الجنسيات لمشاهدته، يقع داخل محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، تحديدا على بعد 12 كم من مدينة شرم الشيخ عند التقاء خليجي العقبة والسويس، وهو شق عميق حدث نتيجة هزة أرضية، نشأ عنها تكوين البحر الأحمر والتقائه مع خليج العقبة.

ظهور شق الزلزال

وقال وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء لـ«الوطن» ظهر الشق الزلزالي للنور بعد حركة القشرة الأرضية الناتجة عن تعرض المنطقة لهزة أرضية سنة 1968، ما أنتج الفالق الأرضي النشط الذي يعرف بـ«فالق الوادي المتصدع»، أو «حفرة الانهدام»، ليكون شق متصل بمياه البحر من خلال الكهوف الداخلية بباطن الأرض وتحوي الشعاب المرجانية، ولكن هذا الشق تعرض للاتساع مرة أخرى إثر هزة أرضية عام 1992.

ملاذ للكائنات البحرية شق الزلزال

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: أصبح هذا الشق ملاذا للكائنات البحرية منها الرخويات والطحالب والجمبري الأحمر الأعمى الذي يحول الطاقة التي تساعده في الإبصار إلى حاسة تعتمد على المتغيرات الفيزيائية والكيميائية بالبيئة المحيطة به ليتحسسها، وتم رصد العديد من الكائنات البحرية التي تأقلمت مع طبيعة النظام الكهفي تحت الأرض.

محمية جنوب سيناء تمنع السباحة بالشق

وأشار إلى أن المحمية تهيب المواطنين بعدم النزول للسباحة داخل هذا الشق حتى لا يؤثر بالسلب على أجزاؤه الرخوية وينهار، نظرا لإقبال المغامرون على النزول في الشق لاستكشاف ما تحويه أسفلها من كهوف وشعاب مرجانية.