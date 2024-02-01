توقيع الكشف على 1954 حالة في قافلة طبية بقرية صفط اللبن بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة خلال قافلة طبية بقرية صفط اللبن، التابعة لمركز المنيا، على مدار يومي 29 و30 يناير الماضيين، وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف على 1954 حالة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره، أنّ فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة، شملت 467 حالة جراحة، 456 حالة أطفال، و405 باطنة، و59 نساء، و92 أسنان، و206جلدية، و210 أنف وأذن، و59 تنظيم أسرة.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأضاف «حسنين» أنه تم إجراء 195 تحليلاً مختلفا، و4 حالات موجات صوتية، و7 حالات أشعة عادية، و123 كشف مبكر للضغط والسكر، وإجراء خلع أسنان لـ10 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 243 مترددا.