وزير البترول: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يشجع القطاع الخاص على فتح أسواق جديدة

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي.

وأكد الملا، أنّ الجهاز نجح منذ بدء عمله قبل 6 سنوات في التأسيس لمفهوم ومبادئ عمل جديدة لسوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور مهم في إيجاد التوازن اللازم بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في السوق من خلال تعزيز آليات وضوابط الشفافية والتنافسية والعمل على فتح السوق لاستثمارات القطاع الخاص.

وأضاف الملا أنّ وجود الجهاز وتفعيل دوره كان مطلبا أساسيا لقيام سوق مفتوح للاستثمار والمنافسة، وأنّ إنشاءه جاء كثمرة جهود بدأت قبل سنوات بإعداد مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل سنوات واعتماده من البرلمان وإصدار القانون ولائحته التنفيذية، ليتم على إثره إنشاء الجهاز الذي نجح في غضون سنوات قليلة في تحقيق نتائج إيجابية وقطع خطوات ملموسة وناجحة لإرساء منظومة فتح السوق ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية للسوق وغيرها من الإجراءات الداعمة والتي تبشر بمستقبل متميز للسوق يتحقق فيه التوازن المطلوب في السوق، مشيدا بتفاعل الجهاز مع الأجهزة المثيلة على مستوى العالم، ما يساعد في تطوير الممارسات والتطبيق، كما أشاد بالتعاون بين الجهاز وجهاز حماية المنافسة.

ووجّه الوزير الشكر والتقدير للمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي وجميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين، على المجهودات المتميزة منذ بدء عمل الجهاز عام 2018، والتي أثمرت عن إرساء منظومة فتح السوق ودمج اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي في المنظومة الجديدة ووضع الضوابط التي تعزز التنافسية والشفافية.

من جانبه، استعرض المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ما تم اتخاذه من ضوابط وإجراءات فعلية خلال السنوات الست السابقة منذ تأسيس الجهاز من أجل تحقيق أهداف تأسيسه، والتي نص عليها قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر عام 2017، وما تم من أجل إصدار ضوابط منح تراخيص شحن ونقل وتوريد الغاز، ومنح التراخيص فعليا في هذا النشاط، كما استعرض ما تم إنجازه لوضع وتطبيق كود تشغيل شبكة نقل الغاز الطبيعي.