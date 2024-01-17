طارق الملا: نعمل على مشروعات جديدة لزيادة القيمة المضافة للبترول

أكد المهندس طارق الملا، أن ما شهدته الأعوام الماضية من مجهودات كبيرة لتطوير وتحديث مصفاتي تكرير السويس والنصر بمحافظة السويس ظهر أثره عمليا على الآداء بعد تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية والإحلال وإعادة التأهيل وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، وصارت المصافي القديمة بعد تطويرها تمتلك وحدات إنتاجية حديثة وعلى درجة عالية من الكفاءة التي تمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة التي تحتاجها السوق المحلية خلال الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول.

إقامة عدة مشروعات جديدة

وأضاف الملا، أن مصفاتي النصر والسويس تشهدان حاليا إقامة عدة مشروعات جديدة للتحديث وزيادة الإنتاج، موضحا أن قرار الاستثمار في إقامة مجمع إنتاجي جديد بمصفاة السويس متمثلا في مجمع التفحيم وإنتاج السولار جاء في التوقيت المناسب لتعزيز الدور الإنتاجي والاقتصادي للمصفاة العريقة كأحد قلاع التنمية والإنتاج في محافظة السويس الباسلة، والتي يسهم تطويرها في زيادة مساهمة المحافظة في الدخل القومي خاصة وأن السويس أحد مراكز صناعة البترول في مصر، وتوقيت قرار إقامة هذا المشروع كان سليما؛ إذ ساهم في تجنب الزيادة في تكاليف الإنشاء مع الزيادة التي تشهدها تكلفة هذه النوعية من المشروعات على مستوى العالم نتيجة للتحديات الاقتصادية.

وأعلن المهندس طارق الملا بدء التشغيل التجريبي قبل أيام قليلة لمشروع تقطير المتكثفات الجديد أحد مشروعات التحديث ورفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية بمصفاة تكرير النصر للبترول، مضيفا أن المصفاة تنفذ أيضا مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU وهو أحد المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي.

ولفت إلى نجاح جهود زيادة المكون المحلي في مشروعات تطوير وتحديث مصافي تكرير البترول مما يعظم الوفر في التكلفة بالنقد الأجنبي من خلال شركات بتروجيت وإنبي والوحدات الهندسية بالشركات، موضحا نجاح شركة بتروجيت من خلال مراكزها المتخصصة في تصنيع بعض المكونات مثل فواصل الأملاح بمصافي التكرير محليا بدلا من استيرادها وكذلك المبادلات الحرارية.

قطاع البترول حقق نتائج جيدة

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول حقق نتائج جيدة في دعم التوافق البيئي لشركات تكرير البترول بالسويس بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال معالجة الصرف الصناعي، لافتا إلى نجاح التصنيع المحلي للنظم الحديثة لمعالجة الصرف الصناعي بشركات تكرير السويس.

وشهدت اجتماعات الجمعيات العامة استعراض الكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول لملامح الموازنة التخطيطية للشركتين والمشروعات المستهدف المضي فى تنفيذها خلال العام المالي 2024 - 2025 في إطار التطوير والتحديث الشامل لمصفاتي الشركتين.