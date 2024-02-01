تكثيف أعمال كسح مياه الأمطار المتراكمة بشوارع الشرقية 

كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثارها من الشوارع، بعد تعرض المحافظة أمس، لسقوط الأمطار الغزيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب.

كسح مياه الأمطار من الشوارع أولًا بأول

وتواجدت سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع، لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف، للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول، لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وعبور المواطنين في سهولة ويسر.

عزل أعمدة الإنارة

وراجعت الجهات المختصة، أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصًا على سلامة المواطنين، وضمان عدم تعرضهم لأي أذى.

وجدير بالذكر، أن أعلن محافظ الشرقية، استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية، ورفع درجة الاستعداد بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور، في مختلف مراكز المحافظة.