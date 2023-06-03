اضطرابات جوية وتطهير البيارات لتصريف مياه أمطار السويس

هطلت أمطار رعدية على محافظة السويس اليوم، رغم ارتفاع درجة الحرارة الذي تعيشه المحافظة على مدار عدة أيام، منذ أن هبت عاصفة رملية على المحافظة، واستمرت أمطار السويس لمدة اقتربت من نصف ساعة، وتفاوتت في شدتها من منطقة إلى أخرى، مما تسبب في ظهور تراكمات مياه الأمطار في بعض الأماكن المنخفضة.

رفع حالة الاستعداد لمواجهة أمطار السويس

وأعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، في بيان صحفي، عن رفع حالة الاستعداد، لمواجهة أي أثار تركتها التقلبات الجوية، حيث شدد على رؤساء الأحياء، ومختلف الجهات العاملة بالمحافظة، على الجاهزية التامة لمجابهة أمطار السويس، أو أي ظاهرة أخرى، والعمل على تطهير بيارات تصريف مياه الأمطار بشكل دائم.

أمطار السويس في ظل ارتفاع درجات الحرارة

وشهدت العديد من المناطق والمدن والأحياء، في محافظة السويس، مثل أحياء فيصل والجناين والسويس وعتاقة والأربعين، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط لحركة للرياح وارتفاع حرارة الطقس وسطوع الشمس، وصاحب ذلك ظهور السحب الركامية والكثيفة معظم الفترات خلال النهار، ورغم أن أمطار السويس لم تستغرق وقتاً طويلاً غير أنها تركت آثار على الشوارع والسيارات.

قراءات طقس السويس اليوم.. الحرارة 36

وسجلت توقعات خبراء الأرصاد، وأجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس محافظة السويس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمي 36 فيما توقعت القراءات أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 21 درجة مئوية، وسجلت نسبة الرطوبة 40%، وحركة الرياح 28 كم/ ساعة، وكانت حالة البحر الأحمر اليوم بين خفيفة إلي معتدلة، وارتفاع الموج تراوح بين متر إلى متر ونصف.