رفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية اليوم من شوارع 5 أحياء كبرى

تمكنت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية من رفع مياه أمطار الإسكندرية اليوم التي ضربت المدينة الساحلية منذ الفجر وحتى الوقت الراهن، من شوارع 5 أحياء على مستوى المحافظة، مع تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وتبع ذلك تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة نتيجة أمطار الإسكندرية اليوم التي تتزامن مع نوة الشمس الكبيرة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

رفع تجمعات أمطار الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، تم رفع مياه أمطار الإسكندرية اليوم من 3 أحياء غربا، حيث تابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم رفع تراكمات مياه الأمطار من طريق الكافورى وأمام قرية الجراري وقرية الجزائر، والمرور على تمركزات سيارات الصرف الصحي أسفل كوبري العامرية ومدخل الناصرية.

كما تابع السيد موسى رئيس حي العامرية أول، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع مخزن الزيت والوكالة، والخاصة الملكية، وشارع قرية الأطفال وشارع البنك.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، تداعيات موجة الطقس السيئ والانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وتم التعامل الفوري مع عدد من النقاط التى شهدت تجمعات بنطاق الحي.

ونفذت الأجهزة التنفيذية أعمال رفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية من نطاق وسط وشرق، حيث نسق حي وسط برئاسة عزة سعد، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، وأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

وقام اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، بالمتابعة الميدانية لأعمال شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع والمناطق الحرجة بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.