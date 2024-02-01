محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تأهيل إزالة الحديد في سيوة

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حجر أساس محطة تأهيل إزالة الحديد والمنجنيز، بمنطقة موقع شركة مياه الشرب في جبل الدكرور بواحة سيوة، يرافقه المهندس دكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومشايخ وعواقل سيوة ورؤساء الأجهزة المعنية.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في سيوة

وتابع محافظ مطروح، اليوم، خلال زيارته الميدانية واحة سيوة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في سيوة لتقديم الخدمات في عدة قطاعات منها الصرف الصحي ومياه الشرب.

محطة تأهيل إزالة الحديد في سيوة

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنّ محطة تأهيل إزالة الحديد تنتج طاقة 10 آلاف م3/ اليوم، بتكلفة 35 مليون جنيه، لتغطي نحو 66% من سكان واحة سيوة، ويستغرق إنشاؤها نحو ثلاثة أشهر حتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف تنقية المياه ووصولها بنسب صالحة للشرب والاستهلاك الآدمي.

إنشاء محطة تنقية مياه

ولفت إلى إنشاء محطة تنقية المياه وإزالة الحديد والمنجنيز بقرية الجارة أم الصغير، بطاقة 1000 م3/اليوم، وبتكلفة 25 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية شهر أبريل المقبل.