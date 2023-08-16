بعد حديث الرئيس.. 4 معلومات عن مشروع رفع مياه الصرف الزراعي لإنقاذ سيوة من الغرق

أنقذ مشروع محطة رفع مياه الصرف الزراعي واحة سيوة من الغرق، وتحديداً بمنطقة أطفير في واحة سيوة، بمطروح، الذي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمدينة السلوم، اليوم الأربعاء، خلال لقاء حواري مع الأهالي.

حل أزمة مياه الصرف الزراعي بسيوة والتي دامت أكثر من 30 عاماً

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن منطقة أطفير في واحة سيوة، عانت منذ سنوات طويلة من أزمة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي وزيادة منسوب المياه والأملاح في البرك منذ أكثر من 30 عاماً، التي أدت لخسارة مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية، بسبب تشبع التربة بالأملاح نتيجة لمياه الصرف الزراعي التي أثرت سلباً على 5 آلاف فدان تأثرت تمامًا بالمشكلة.

رفع 60 ألف متر مكعب من مياه الصرف الزراعي يومياً

وأضاف محافظ مطروح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة الري بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة سيوة مع مياه الصرف والأملاح، حيث إن 60 ألف متر مكعب مياه صرف زراعي كان يتم ضخها يوميا في البرك بسيوة، وأن الحاجة لإنشاء محطة رفع مياه الصرف الزراعي كان الحل الأمثل لحل أزمة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي وارتفاع ملوحة التربة بمنطقة أطفير.

وتابع المحافظ، إن تشغيل محطة رفع مياه الصرف الزراعي من خلال 7 طلمبات رفع 500 مم بمواسير قابلة للزيادة في الأعداد وبطاقة سحب 450 م3/ الساعة لكل وحدة، إضافة إلى 3 طلمبات تحضير لسحب المياه على خط طرد مزدوج بطول 6 كم بخط بولي إثيلين إلى حوض التهدئة ببداية القناة الناقلة بطول 38 كيلو حتى منطقة عين الجمبي شرق سيوة واستهداف ري وزراعة الأراضي على الجانبين بمساحة نحو 100 ألف فدان، وجارى إنشاء حوض وسط بجانب المحطة لتجميع مياه الصرف من جميع المصارف المحيطة باتساع 30م×30م وبعمق 3.5م كذلك رفع ساندرة لتجميع جميع كابلات ومحول الكهرباء عن طلمبات الرفع وونش رفع بطاقة 3.2 طن.