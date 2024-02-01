«التعليم» تعلن رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لكل التخصصات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية «صناعي - تجاري- زراعي - فندقي»، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي، أنه يمكن لطلاب التعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات» بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

استمارة الدبلومات الفنية

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب التعليم الفني بنظاميها الثلاث والخمس سنوات «صناعي - تجاري- زراعي- فندقي» ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والإعداد المهني، بسرعة تسجيل استمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024، وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس في موعدها، بعد الانتهاء من تسجيل الاستمارة وسداد الرسوم المطلوبة.