سعر الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات.. كم سجل عيار 21؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 1-2-2024 في مختلف محلات الصاغة، حالة من الاستقرار، في منتصف التعاملات، ويعد عيار 21 هو الأكثر شيوعًا وانتشارا بين المواطنين في مصر.

وتوضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم، حسب آخر تحديث كشفته شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في منتصف التعاملات الصباحية 4428 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات عند 3875 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات عند 3321 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بمنتصف التعاملات 2590 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات 31 ألفا جنيهًا، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.